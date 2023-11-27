المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يترأس إجتماعا تنسيقيا

و خلال هذا الاجتماع الذي جرى مساء أمس الاحد بمقر المجلسي قدم رؤساء اللجان عروضا حول "البرامج التي سطرت بالتشاور بين أعضائها"، مؤكدين أنها "تستجيب لمقتضى العمل البرلماني في هذه المرحلة".

و بعد عرض هذه البرامجي دعا السيد بوغالي اللجان الدائمة الى "مواصلة الجهود والقيام بالدور المنوط بها, لاسيما في ظل العدد المعتبر من النصوص القانونية التي أحيلت على المجلس خلال هذه الدورة".

و قد عرفت أشغال هذا الاجتماع --يضيف نفس المصدر-- "تقييما عاما لظروف العمل ومختلف الانشغالات المتعلقة بها"، حيث تم الاستماع إلى "حلول مقترحة لتحسينها بما يتيح تحسين وترقية الأداء البرلماني".