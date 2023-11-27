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المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يترأس إجتماعا تنسيقيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 10:53     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يترأس إجتماعا تنسيقيا

 الجزائر - ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، إجتماعا تقييما ضم أعضاء مكاتب اللجان الدائمة ال12، حسب ما أفاد به يوم الإثنين بيان للمجلس.

و خلال هذا الاجتماع الذي جرى مساء أمس الاحد بمقر المجلسي قدم رؤساء اللجان عروضا حول "البرامج التي سطرت بالتشاور بين أعضائها"، مؤكدين أنها "تستجيب لمقتضى العمل البرلماني في هذه المرحلة".

و بعد عرض هذه البرامجي دعا السيد بوغالي اللجان الدائمة الى "مواصلة الجهود والقيام بالدور المنوط بها, لاسيما في ظل العدد المعتبر من النصوص القانونية التي أحيلت على المجلس خلال هذه الدورة".

و قد عرفت أشغال هذا الاجتماع --يضيف نفس المصدر-- "تقييما عاما لظروف العمل ومختلف الانشغالات المتعلقة بها"، حيث تم الاستماع إلى "حلول مقترحة لتحسينها  بما يتيح تحسين وترقية الأداء البرلماني".

و حضر الاجتماع نواب الرئيس ورئيسي المجموعتين البرلمانيتين للتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني, حسب ذات البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 27 نوفمبر 2023 15:37
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المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يترأس إجتماعا تنسيقيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 10:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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