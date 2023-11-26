السيد زعلاني يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني, اليوم الأحد, رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, السيدة أماني عبود.

وبالمناسبة, عبرت رئيسة المحكمة الافريقية عن شكرها للجزائر على استضافتها مؤخرا لأشغال الدورة ال71 للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان وكدا أشغال الحوار القضائي الافريقي السادس.

وكان اللقاء فرصة قدمت فيه الرئيسة عرضا عن المحكمة مند تأسيسها والمهام المنوطة بها واختصاصاتها القضائية, حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن الهيئة تسعى جاهدة من أجل "ادماج الاجتهاد القضائي الافريقي ضمن الاحكام الصادرة عن محاكم البلدان التي صادقت على بروتوكول التأسيس ومنها الجزائر".

بدوره, أشاد السيد زعلاني بدور المحكمة الافريقية واجتهادها القضائي, معتبرا أن احتضان الجزائر لأشغال الدورة ال71 دليل على دعمها لترقية حقوق الانسان في القارة.