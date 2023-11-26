فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر

الجزائر - أعلنت المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية (دار القرآن) بجامع الجزائر, اليوم الأحد, عن فتح باب التسجيلات للمسابقة الوطنية في الدكتوراه للالتحاق بالمدرسة, بعنوان الموسم الجامعي 2023-2024.

ودعت عمادة جامع الجزائر في بيان لها, الطلبة الراغبين في التسجيل والمشاركة في المسابقة الدخول إلى المنصة الإلكترونية لجامع الجزائر على الرابط الآتي: Inscription.dar-elcoran.dz للتعرف على شروط الالتحاق والتسجيل بالمسابقة.