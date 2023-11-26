Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 18:15     الفئـة : الجـزائـر
فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر

الجزائر - أعلنت المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية (دار القرآن) بجامع الجزائر, اليوم الأحد, عن فتح باب التسجيلات للمسابقة الوطنية في الدكتوراه للالتحاق بالمدرسة, بعنوان الموسم الجامعي 2023-2024.

ودعت عمادة جامع الجزائر في بيان لها, الطلبة الراغبين في التسجيل والمشاركة في المسابقة الدخول إلى المنصة الإلكترونية لجامع الجزائر على الرابط الآتي: Inscription.dar-elcoran.dz للتعرف على شروط الالتحاق والتسجيل بالمسابقة.

آخر تعديل على الأحد, 26 نوفمبر 2023 18:18
كلـمات مفتـاحيــة :
فتح باب التسجيلات لمسابقة الدكتوراه بجامع الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 18:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.26

كأس الكونفديرالية : بداية موفقة لاتحاد الجزائر أمام الهلال الليبي (2-0)

23.11.26

المنتدى الدولي بجدة حول "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف" يوصي بإيجاد قانون دولي…

23.11.26

ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": بحث الآليات القانونية ووضع خارطة طريق لملاحقة الكيان…

23.11.26

فلسطين: 80% من سكان قطاع غزة "أصبحوا نازحين"

23.11.26

تأمينات: الشركة الجزائرية للتأمين على الحياة تبلغ نهائي منافسة افضل شركة في منطقة "مينا"

23.11.26

السيد زعلاني يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الأكثــر قـراءة

23.11.23

الغام مضادة للأشخاص: انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة التعاون و المساعدة لمعاهدة حظر الألغام…

23.11.24

رئيس الجمهورية يدعو الى التعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي بـ"إلحاح واستعجال كبيرين"

23.11.24

بوغالي يتحادث بالعاصمة كيتو مع نظيره الإكوادوري

23.11.23

إصلاح مجلس الأمن: "ينبغي لإفريقيا أن تتحدث بصوت واحد"

23.11.23

الصحفي السابق بيومية المجاهد أكلي حموني في ذمة الله

23.11.23

مجلس الأمة: لعقاب يعرض نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري