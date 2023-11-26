Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 16:22     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور

الجزائر - عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع الذي ترأسه السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، "خصص لدراسة 18 تعديلا اقترح على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور".

وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات --يضيف البيان-- بروح "المسؤولية العالية" بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوب عنهم، حيث أبدى كل طرف "وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزاءها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه".  

وذكر ذات المصدر أن مكتب المجلس كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التعديلات المقترحة في اجتماعه المنعقد يوم 23 نوفمبر الجاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 16:22     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.26

كأس الكونفديرالية : بداية موفقة لاتحاد الجزائر أمام الهلال الليبي (2-0)

23.11.26

المنتدى الدولي بجدة حول "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف" يوصي بإيجاد قانون دولي…

23.11.26

ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": بحث الآليات القانونية ووضع خارطة طريق لملاحقة الكيان…

23.11.26

فلسطين: 80% من سكان قطاع غزة "أصبحوا نازحين"

23.11.26

تأمينات: الشركة الجزائرية للتأمين على الحياة تبلغ نهائي منافسة افضل شركة في منطقة "مينا"

23.11.26

السيد زعلاني يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الأكثــر قـراءة

23.11.23

الغام مضادة للأشخاص: انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة التعاون و المساعدة لمعاهدة حظر الألغام…

23.11.24

رئيس الجمهورية يدعو الى التعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي بـ"إلحاح واستعجال كبيرين"

23.11.24

بوغالي يتحادث بالعاصمة كيتو مع نظيره الإكوادوري

23.11.23

إصلاح مجلس الأمن: "ينبغي لإفريقيا أن تتحدث بصوت واحد"

23.11.23

الصحفي السابق بيومية المجاهد أكلي حموني في ذمة الله

23.11.23

مجلس الأمة: لعقاب يعرض نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري