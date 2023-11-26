الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي: السيد بوغالي يترأس اجتماعا تنسيقيا

الجزائر - ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا حول الندوة الأوروبية ال47 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي التي ستشارك فيها الجزائر بوفد يضم أعضاء من البرلمان بغرفتيه، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع حضره رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة "الجزائر - الصحراء الغربية" ميلود تسوح، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، ميلود حنافي، وكذا أعضاء البرلمان بغرفتيه المعنيين بالمشاركة في هذه الندوة، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة ستقام فعالياتها بمدينة توليدو الاسبانية يومي 1 و 2 ديسمبر المقبل تحت شعار "الاستقلال هو الحل الوحيد".