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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 14:06     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص عدة قطاعات اقتصادية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص فتح رأسمال بنكين عموميين وشروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين".

آخر تعديل على الأحد, 26 نوفمبر 2023 14:35
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 14:06     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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