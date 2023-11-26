وجاء في البيان: "يترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص فتح رأسمال بنكين عموميين وشروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين".
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 14:06 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص عدة قطاعات اقتصادية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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