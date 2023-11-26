رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص عدة قطاعات اقتصادية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.