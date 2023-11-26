Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الاثنين لتقديم ومناقشة نصي القانونيين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا النشاط السمعي البصري

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 13:58     الفئـة : الجـزائـر
مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الاثنين لتقديم ومناقشة نصي القانونيين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا النشاط السمعي البصري

الجزائر- يعقد مجلس الأمة غدا الاثنين, جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, تخصص لتقديم ومناقشة نصين قانونيين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا النشاط السمعي البصري, حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن "مجلس الأمة يعقد جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, غدا الاثنين, ستخصص لتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية, حيث سيتم تقديم نص القانون من قبل السيد ممثل الحكومة, وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة".

كما ستخصص الجلسة أيضا --حسب ذات البيان-- "لتقديم نص قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري, حيث سيتم تقديم نص القانون من قبل السيد ممثل الحكومة, وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة, يليها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول النصين لتختتم برد السيد ممثل الحكومة على تلك التدخلات".

آخر تعديل على الأحد, 26 نوفمبر 2023 14:03
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الاثنين لتقديم ومناقشة نصي القانونيين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا النشاط السمعي البصري
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 13:58     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.26

كأس الكونفديرالية : بداية موفقة لاتحاد الجزائر أمام الهلال الليبي (2-0)

23.11.26

المنتدى الدولي بجدة حول "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف" يوصي بإيجاد قانون دولي…

23.11.26

ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": بحث الآليات القانونية ووضع خارطة طريق لملاحقة الكيان…

23.11.26

فلسطين: 80% من سكان قطاع غزة "أصبحوا نازحين"

23.11.26

تأمينات: الشركة الجزائرية للتأمين على الحياة تبلغ نهائي منافسة افضل شركة في منطقة "مينا"

23.11.26

السيد زعلاني يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الأكثــر قـراءة

23.11.23

الغام مضادة للأشخاص: انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة التعاون و المساعدة لمعاهدة حظر الألغام…

23.11.24

رئيس الجمهورية يدعو الى التعامل مع ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي بـ"إلحاح واستعجال كبيرين"

23.11.24

بوغالي يتحادث بالعاصمة كيتو مع نظيره الإكوادوري

23.11.23

إصلاح مجلس الأمن: "ينبغي لإفريقيا أن تتحدث بصوت واحد"

23.11.23

الصحفي السابق بيومية المجاهد أكلي حموني في ذمة الله

23.11.23

مجلس الأمة: لعقاب يعرض نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري