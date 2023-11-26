مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الاثنين لتقديم ومناقشة نصي القانونيين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا النشاط السمعي البصري

الجزائر- يعقد مجلس الأمة غدا الاثنين, جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, تخصص لتقديم ومناقشة نصين قانونيين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا النشاط السمعي البصري, حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن "مجلس الأمة يعقد جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, غدا الاثنين, ستخصص لتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية, حيث سيتم تقديم نص القانون من قبل السيد ممثل الحكومة, وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة".

كما ستخصص الجلسة أيضا --حسب ذات البيان-- "لتقديم نص قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري, حيث سيتم تقديم نص القانون من قبل السيد ممثل الحكومة, وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة, يليها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول النصين لتختتم برد السيد ممثل الحكومة على تلك التدخلات".