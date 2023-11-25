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تنظيم تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا "سلام شمال إفريقيا 2"

  أدرج يـوم : السبت, 25 نوفمبر 2023 18:43     الفئـة : الجـزائـر
تنظيم تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا &quot;سلام شمال إفريقيا 2&quot;

الجزائر- إحتضنت القاعدة اللوجستية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، في الفترة الممتدة من 18 إلى 25 نوفمبر 2023، مجريات تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا تحت عنوان "سلام شمال إفريقيا 02"، حسب ما أفاد به، يوم السبت، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه "في إطار تعزيز الجاهزية العملياتية لقدرة إقليم شمال إفريقيا, وبغرض الرفع من قدرات التخطيط المشترك بين مكونات القدرة, احتضنت القاعدة اللوجستية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة, في الفترة الممتدة من 18 إلى 25 نوفمبر 2023, مجريات تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا تحت عنوان سلام شمال إفريقيا 02".

و أضاف البيان: "أشرف على مراسم انطلاق تنفيذ التمرين يوم 23 نوفمبر 2023, السيد اللواء بلقاسم حسنات, رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, بحضور الأمين التنفيذي لقدرة شمال إفريقيا, السيد أحمد أحميدة التاجوري, بالإضافة إلى أعضاء من مفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا إطارات من الناحية العسكرية الخامسة".

و عرف هذا التمرين --يضيف نفس المصدر-- "مشاركة وفود من الدول الأعضاء ضمن قدرة إقليم شمال إفريقيا ممثلة في الجزائر, مصر, ليبيا, الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, حيث مر وفق مراحل عدة, بدء بالتخطيط والتحضير إلى مرحلة التنفيذ. وهي المراحل التي اتسمت في مجملها بالتنسيق العالي المستوى بين الأطقم والوفود المشاركة, سيما في شقها المتعلق بالتخطيط المشترك بين مكونات قدرة إقليم شمال إفريقيا, وكذا ممارسة القيادة والسيطرة بين القادة والمرؤوسين".

و كان تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا "فرصة لتعزيز خبرات التخطيط لضباط وإطارات القدرة, بالإضافة إلى الإلمام بالإجراءات القانونية والعملياتية أثناء نشر بعثات دعم السلام المفوضة من قبل الإتحاد الإفريقي. مما يمكنها من تأدية المهام المتعلقة بفرض الأمن والسلم بالقارة الإفريقية على الوجه الأمثل", وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على السبت, 25 نوفمبر 2023 19:00
كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا "سلام شمال إفريقيا 2"
  أدرج يـوم : السبت, 25 نوفمبر 2023 18:43     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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