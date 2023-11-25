رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير التجارة الأسبق العياشي ياكر

و جاء في نص رسالة التعزية لرئيس الجمهورية: "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال المرحوم العياشي ياكر, وزير التجارة الأسبق إلى رحمة الله, ولا نملك أمام ما كتبه الله تعالى إلا التسليم والرضا بقضائه وقدره جل وعلا".

و أضاف الرئيس تبون: "وإننا إزاء هذا المصاب الأليم الذي فقدنا فيه رجلا من إطارات الدولة تولى بإخلاص واقتدار مهاما ومسؤوليات سامية, سفيرا وبرلمانيا ووزيرا. وفي هذه اللحظات الحزينة والمؤثرة أتوجه إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة, ويلهمكم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".