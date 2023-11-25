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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير التجارة الأسبق العياشي ياكر

  أدرج يـوم : السبت, 25 نوفمبر 2023 17:50     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير التجارة الأسبق العياشي ياكر

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت، برسالة تعزية إلى عائلة وزير التجارة الأسبق، العياشي ياكر، مستذكرا خصال الراحل الذي تولى مهامه بكل إخلاص و إقتدار.

و جاء في نص رسالة التعزية لرئيس الجمهورية: "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال المرحوم العياشي ياكر, وزير التجارة الأسبق إلى رحمة الله, ولا نملك أمام ما كتبه الله تعالى إلا التسليم والرضا بقضائه وقدره جل وعلا".

و أضاف الرئيس تبون: "وإننا إزاء هذا المصاب الأليم الذي فقدنا فيه رجلا من إطارات الدولة تولى بإخلاص واقتدار مهاما ومسؤوليات سامية, سفيرا وبرلمانيا ووزيرا. وفي هذه اللحظات الحزينة والمؤثرة أتوجه إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة, ويلهمكم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر تعديل على السبت, 25 نوفمبر 2023 19:03
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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير التجارة الأسبق العياشي ياكر
  أدرج يـوم : السبت, 25 نوفمبر 2023 17:50     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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