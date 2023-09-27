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الجزائر-تركيا: علاقات ثنائية "ممتازة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 22:43     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- أعرب سفير جمهورية تركيا الجديد بالجزائر، السيد محمد مجاهد كوتشوك يلماز, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن عزم بلاده على تعزيز العلاقات "الممتازة" مع الجزائر.

وصرح السيد كوتشوك يلماز عقب تسليمه لأوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون: "سأعمل خلال عهدتي على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا التي هي ممتازة أصلا".

وبعد ان اشار ان الجزائر وتركيا "تربطهما علاقات صداقة مثالية على الصعيد الدولي كبلدين صديقين"، أكد السفير التركي التزامه على المضي في نفس المسار الذي انتهجه السفير السابق والمتمثل في "الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى".

وأضاف: "نتابع التطور والتحول الاقتصادي للجزائر في عهد الرئيس تبون بكثير من التقدير وسنكون جد سعداء بإمكانية المساهمة في بناء الجزائر الجديدة من خلال مشاريع منشئات قاعدية كبرى يمكن انجازها من قبل مؤسسات تركية".

وأعلن في هذا السياق عن زيارة مقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، مؤكدا ان "كثافة هذه الزيارات الرسمية هي دليل على المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية".

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الجزائر-تركيا: علاقات ثنائية "ممتازة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 22:43     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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