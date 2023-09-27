الجزائر شريك استراتيجي لكوريا بإفريقيا

الجزائر- أكد السفير الجديد لجمهورية كوريا، السيد يو كي جون، الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر "شريك استراتيجي" لبلده في افريقيا.

وعقب تسليمه اوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صرح السيد يو كي جون قائلا: "أنا بغاية السعادة لأنني سأباشر مهامي في الجزائر كسفير لجمهورية كوريا، علما أن الجزائر هي شريكنا الاستراتيجي في القارة الافريقية".

وفي هذا الصدد، أكد السفير أن "البلدين يتمتعان بعلاقات مميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون، وهذا منذ ثلاثة عقود، تاريخ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وكوريا".

كما أكد السفير الكوري ان البلدين يعملان على زيادة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، سيما مجال التجارة، التكنولوجيات الحديثة والامن الغذائي".