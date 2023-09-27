وزير الدفاع الإيطالي يشدد على "ضرورة" تطوير التعاون متعدد القطاعات مع الجزائر

الجزائر- شدد وزير الدفاع الإيطالي, السيد قويدو كروزيتو, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على "ضرورة" تعزيز التعاون مع الجزائر في العديد من المجالات.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قال السيد كروزيتو: "كانت لنا محادثات ودية ومثمرة, حيث شددنا على ضرورة تعزيز التعاون بين إيطاليا والجزائر بهدف تكريس الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وكذا في منطقة الساحل".

وأكد وزير الدفاع الإيطالي: "سنعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي" مضيفا أن "إيطاليا مقتنعة بأن الجزائر شريك استراتيجي في إفريقيا".

وتابع يقول: "لأجل تحقيق المزيد من الاستقرار في القارة الإفريقية في الأشهر القادمة, سنعمل على إعداد مخطط عمل لمجابهة التحديات التي يواجهها بلدانا".

وأبرز الوزير الإيطالي أن البلدين "اتفقا على تطوير التعاون بين المؤسستين العسكريتين الجزائرية والإيطالية", مضيفا أن "هدفنا الرئيسي يتمثل في تحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار في إفريقيا ووفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا محاربة الإرهاب".

"نحن هنا في الجزائر لتكريس +مخطط ماتي+ للتنمية في إفريقيا الذي أعدته رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي, السيدة جورجيا ميلوني", يقول السيد كروزيتو.

وقي الأخير, أكد وزير الدفاع الإيطالي أنه نقل للرئيس تبون "تحيات الرئيس الإيطالي, السيد سيرجيو ماتاريلا والسيدة ميلوني".