رئيس الجمهورية يعزي نظيره العراقي في ضحايا الحريق الذي نشب شمال العراق



و أوضح المصدر ذاته أنه "بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية إلى الرئيس العراقي السيد عبد اللطيف جمال رشيد, عقب المصاب الجلل الذي حل بالشعب العراقي والمتمثل في نشوب حريق شمال العراق".



و جاء في رسالة التعزية: "فخامة الرئيس السيد عبد اللطيف جمال رشيد, رئيس جمهورية العراق الشقيق. على إثر الحريق الذي نشب في شمال العراق والذي خلف العديد من الضحايا، نتقدم إليكم وإلى ذوي الضحايا وإلى الشعب العراقي الشقيق، باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص التعازي وعميق المواساة، سائلين المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتقبلوا السيد الرئيس و أخي العزيز أسمى مشاعر التقدير و الاحترام".