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رئيس الجمهورية يعزي نظيره العراقي في ضحايا الحريق الذي نشب شمال العراق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:11     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعزي نظيره العراقي في ضحايا الحريق الذي نشب شمال العراق

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى الرئيس العراقي، السيد عبد اللطيف جمال رشيد، إثر الحريق الذي نشب شمال العراق مخلفا العديد من الضحايا، حسب ما أورده، يوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.


و أوضح المصدر ذاته أنه "بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية إلى الرئيس العراقي السيد عبد اللطيف جمال رشيد, عقب المصاب الجلل الذي حل بالشعب العراقي والمتمثل في نشوب حريق شمال العراق".


و جاء في رسالة التعزية: "فخامة الرئيس السيد عبد اللطيف جمال رشيد, رئيس جمهورية العراق الشقيق. على إثر الحريق الذي نشب في شمال العراق والذي خلف العديد من الضحايا، نتقدم إليكم وإلى ذوي الضحايا وإلى الشعب العراقي الشقيق، باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص التعازي وعميق المواساة، سائلين المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتقبلوا السيد الرئيس و أخي العزيز أسمى مشاعر التقدير و الاحترام".

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 19:42
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رئيس الجمهورية يعزي نظيره العراقي في ضحايا الحريق الذي نشب شمال العراق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:11     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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