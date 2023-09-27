الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي (وزارة الدفاع)

الجزائر - استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الإيطالي، السيد قيدو كروزيتو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.



و جاء في البيان: "استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا الأربعاء 27 سبتمبر 2023, بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, السيد قيدو كروزيتو, وزير الدفاع الإيطالي, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى".



و أضاف أن "مراسم الاستقبال, استهلت بتحية العلم الوطني والاستماع للنشيد الوطني, وتقديم التشريفات العسكرية من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي", مشيرا إلى أن "اللقاء حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني, إلى جانب أعضاء الوفد الإيطالي".



و أوضح البيان أنه "خلال هذا اللقاء, استعرض الطرفان مجالات التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين, وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك, بما يتوافق وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين, كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر المتوسط, وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".



و بهذه المناسبة --يضيف المصدر ذاته-- "ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في مستهلها بوزير الدفاع الإيطالي والوفد المرافق له, مشيدا بعراقة ومتانة العلاقات الجزائرية الإيطالية على كافة المستويات, ومؤكدا بأن البلدين لهما من الإمكانيات والموارد التي من شأنها المساهمة في تجسيد تعاون نوعي ومستديم".



و قال بهذا الخصوص: "تندرج هذه الزيارة في سياق الحركية البناءة والمتعددة الأبعاد التي تعرفها العلاقات الجزائرية الإيطالية, وكذا في إطار سعينا المشترك لتعزيز التعاون العسكري الثنائي, والارتقاء به أكثر فأكثر ليكون في مستوى إرادة وتطلعات قيادتي البلدين, وفي مستوى العلاقات التاريخية المتميزة, التي تربط الجزائر وإيطاليا, إبان ثورتنا التحريرية, وخلال سنوات مكافحة الإرهاب الهمجي, التي واجهت فيها الجزائر ويلات التطرف العنيف والظلامية".



و تابع أنه "وبالنظر لهذه المعطيات التاريخية وقناعاتنا المشتركة بضرورة تطوير تعاوننا الثنائي, فإنني متيقن من أن لقاءنا اليوم, سيكون مثمرا وسيحمل آفاقا جديدة للشراكة البينية, مع العلم أن الجزائر وإيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي من شأنها المساهمة في فتح آفاق تعاون نوعي ومستديم".



و أضاف المصدر ذاته أن "السيد الفريق أول أشاد, أيضا, بالتنوع المشهود لمجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين, وكذا استعداد الجيش الوطني الشعبي لتطوير العلاقات الثنائية, والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بها, لاسيما في ظل التحولات الراهنة وحالة اللااستقرار التي تميز المنطقة الإقليمية".



و أوضح الفريق أول شنقريحة في هذا الإطار قائلا: "على صعيد التعاون الثنائي, فإنه يمكننا القول أن تعاوننا العسكري متميز, بالنظر للإنجازات المعتبرة التي سجلتها مؤسستينا, بفضل التنويع المشهود لمجالات التعاون, التي تخدم الطرفين, على أساس تفاهم متبادل وبعزيمة ثابتة لتطوير العلاقات الثنائية, والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بها, وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين, وبما يحقق تطلعات شعبينا الصديقين".



و استطرد قائلا: "وأؤكد لكم, في هذا الصدد, استعدادنا التام للعمل على توطيد برامج التعاون الثنائي, الذي لا يعد خيارا فحسب, بل أن التحولات الراهنة وحالة اللااستقرار التي تميز منطقتنا تملي علينا ضرورة تضافر جهودنا, لتهدئة الأوضاع في البلدان التي تعاني من تبعات النزاعات, ومساعدتها على استرجاع استقرارها وأمنها".



من جهته --يضيف البيان-- "أشاد السيد قيدو كروزيتو بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له, وكذا بالإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تعزيز علاقات التعاون العسكري, بما يتوافق مع طموحات البلدين في إرساء أواصر تعاون مفيد ومثمر للجانبين".



و خلص البيان إلى أنه "في ختام اللقاء, تبادل الطرفان هدايا رمزية, ليوقع بعدها وزير الدفاع الإيطالي على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي".



"هذا وقد حل السيد قيدو كروزيتو, وزير الدفاع الإيطالي بمطار هواري بومدين الدولي, أين كان في استقباله السيد اللواء محمد الصالح بن بيشة, الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, ليتوجه بعدها الوزير الضيف إلى مقام الشهيد أين وضع إكليلا من الزهور ووقف وقفة ترحم على أرواح الشهداء الأبرار", حسب نفس المصدر.