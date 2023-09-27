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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 15:48     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, وزير الدفاع الإيطالي, السيد قويدو كروزيتو, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و حضر اللقاء -يضيف البيان- "رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد نذير العرباوي, والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن, السيد بومدين بن عتو''.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 15:52
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 15:48     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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