إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, خلال عمليات عبر النواحي العسكرية من إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع ضبط أزيد من 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين, وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر, حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 20 الى 26 سبتمبر 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وفي هذا الاطار و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 55 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و 74 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط (2.6) كيلوغرام من مادة الكوكايين و (170174 ) قرص مهلوس".

وعلى صعيد آخر,يضيف ذات المصدر, وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وان صالح وجانت,"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 320 شخص وضبطت 12 مركبة و336 مولدا كهربائيا و217 مطرقة ضغط و 3 أجهزة للكشف عن المعادن" بالإضافة الى "كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب" كما تم أيضا "توقيف 25 شخصا آخر وضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و27 بندقية صيد و170 قنطار من مادة التبغ و336851 وحدة من مختلف الألعاب النارية, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما "أحبط حراس الحدود, بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك , محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 32582 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف".

من جهة أخرى , "اوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 562 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني", وفقا لذات الحصيلة.