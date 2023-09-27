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وفاة الرئيس السابق الايطالي جورجيو نابوليتانو: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة إيطاليا بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 12:32     الفئـة : الجـزائـر
وفاة الرئيس السابق الايطالي جورجيو نابوليتانو: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة إيطاليا بالجزائر

الجزائر- وقع رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, بإسم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بمقر سفارة إيطاليا بالجزائر, على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس السابق الايطالي جورجيو نابوليتانو.

وكتب السيد قوجيل في سجل التعازي: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الرئيس السابق للجمهورية الإيطالية, السيد جورجيو نابوليتانو وبرحيله فقدت ايطاليا زعيما ورمزا من رموز وحدتها الوطنية. سيذكره التاريخ كرجل دولة و رجل حوار كرس حياته لخدمة وطنه ورقيه وللدفاع عن قضايا السلم والتنمية الاجتماعية".

وعلى اثر هذه الفاجعة --يضيف رئيس مجلس الأمة-- "أتقدم بإسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والجزائر، شعبا وحكومة، بخالص التعازي للحكومة وللشعب الايطالي الصديق, ومن خلالكم لعائلة الفقيد المكلومة معربين لها عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة. وإذ نجدد لكم تعازينا الخالصة, فإنني أؤكد لكم تضامن وتعاطف الشعب الجزائري الى جانب عائلة الفقيد والشعب الايطالي الصديق".

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 12:41
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وفاة الرئيس السابق الايطالي جورجيو نابوليتانو: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة إيطاليا بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 12:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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