Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منظمة الأمم المتحدة تشيد بإرادة الجزائر في ترقية حقوق الانسان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 19:49     الفئـة : الجـزائـر
منظمة الأمم المتحدة تشيد بإرادة الجزائر في ترقية حقوق الانسان

الجزائر - أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات, كليمان نياليتسوسي فول, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بإرادة السلطات الجزائرية في ترقية حقوق الانسان بشكل أكبر بالاستعانة بالخبرة الدولية لهذا الغرض.

وأشار السيد فول خلال ندوة صحفية أنه "في اطار زيارة الى الجزائر, بدعوة من الحكومة الجزائرية والرامية الى تقييم تنفيذ الحق في التجمع السلمي, أتوجه بالشكر الى السلطات الجزائرية على هاته المبادرة التي تنم عن رغبتها في الاستعانة بالخبرة الدولية, لأجل تحسين واقع حقوق الانسان".

كما أعرب المقرر الأممي عن ارتياحه لكون "أن الحكومة الجزائرية التزمت بدعوة المقررين الأخرين الى المجيء الى الجزائر بغرض الخبرات", ملتمسا خلال هذه المبادرة +تفتحا+ لأجل تشييد جزائر جديدة تكرس الحريات وحقوق الانسان".

وأشار المسؤول الأممي أنه "شعر باستعداد" السلطات الجزائرية ل"الاستماع اليه" وتقدير" "ملاحظاته الأولية" التي ستسمح  له بإعداد تقرير نهائي في 2024 في هذا المجال, و هي فترة سوف  يستمر خلالها "النقاش مع الحكومة حول مختلف النقاط المطروحة خلال زيارته الذي دامت 10 أيام" في الجزائر, حيث التقى بأعضاء من الحكومة و مسؤولين من هيئات دستورية وممثلين عن المجتمع المدني وبأخرين.

وأضاف يقول: "حظيت بتعاون كامل من الحكومة وتحصلت على معلومات و تجاذبت أطراف الحديث مع مختلف المسؤولين حول انشغالاتي في مجال حقوق التجمع السلمي".

وأكد السيد فول أن اقامته في الجزائر تندرج أيضا "في اطار الاصلاحات القائمة و الرامية إلى مطابقة التشريع الساري المفعول في الجزائر مع دستور 2020 و طموحات الحراك الذي تحلى  بحس مدني لافت للانتباه ضاربا المثل للعالم أجمع حول السير السلمي للمظاهرات", مشيدا "بالرد المتزن والمحترف على أوسع نطاق للشرطة الوطنية خلال الحراك".

ويرى المسؤول الأممي أن الجزائر تتوفر على دستور "تقدمي" سمح بالقيام بإنجازات في اطار استكمال الصرح الوطني الذي أفضى الى استحداث المجلس الوطني للشباب و اقامة المرصد الوطني للمجتمع المدني, داعيا إلى الأخذ في الحسبان "المبادئ التي تأسست من أجلها هذه الهيئات" و التي من شأنها بناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وشاملة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 20:45
كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة الأمم المتحدة تشيد بإرادة الجزائر في ترقية حقوق الانسان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 19:49     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

23.09.26

سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا

23.09.26

منظمة الأمم المتحدة تشيد بإرادة الجزائر في ترقية حقوق الانسان

23.09.26

وزيرة العلاقات مع البرلمان تجدد موقف الجزائر الداعم للقضية الصحراوية ولحق الشعب الصحراوي…

23.09.26

وزير المالية يدعو إلى المزيد من التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة لدفع عجلة التنمية محليا…

الأكثــر قـراءة

23.09.26

كأس افريقيا للأمم 2025- 2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.26

صندوق ضمان الصفقات العمومية: اطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية الخميس المقبل

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع