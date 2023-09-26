إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

و جاء في البيان: "ترأس السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023, اجتماعا لمكتب المجلس.
استهلت الأشغال بدراسة ستة مقترحات قوانين وذلك قبل الانتقال لدراسة طلبين لاستجواب الحكومة".
"و تابع المكتب أشغاله, بعد ذلك, بالنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وإرسال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة إلى الحكومة, ثم بدراسة طلب تقدمت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني من أجل تنظيم بعثة استعلامية", يضيف نفس المصدر.
"وتواصلت أشغال الاجتماع بدراسة طلب ترخيص بالقيام بنشاطات تطوعية وذلك قبل دراسة مشروع تعليمة عامة تتعلق بتدابير نظام قاعة الجلسات.
اختتمت أشغال هذا الاجتماع بدراسة قضايا إدارية", يختم بيان المجلس الشعبي الوطني.