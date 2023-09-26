توقرت: عون يؤكد على ضرورة تعزيز جاذبية الاستثمار المنتج لخلق الثروة -

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني -

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني -

توجيهات رئيس الجمهورية مكنت من تحقيق نتائج ايجابية في مجال القضاء على الفوارق التنموية -

الوزير الأول يستقبل سفير موريتانيا بالجزائر -

ظهور مرض النزف الوبائي بفرنسا : مرض حيواني لا يسبب أية عدوى للإنسان -

قسنطينة: نسبة الربط بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل بلغت أزيد من 34 بالمائة -

دعوة المستثمرين إلى الانخراط في الصناعة التحويلية في القطاع الفلاحي -

ضرورة تعزيز الفرص أمام الشباب لتحقيق التنمية المستدامة -

وفد من المجلس الوطني للجمهورية الصحراوية يستقبل بالمحكمة الدستورية -

وزير الاتصال يستقبل سفير دولة قطر لدى الجزائر -

إنجاز 6 ملايين بطاقة ذهبية لبريد الجزائر خلال ثلاث سنوات -

ضرورة الاستثمار في تربية المائيات لرفع الإنتاج السمكي و دفع الاقتصاد الوطني -

تكوين: التوقيع على اتفاقية إطار بين جامعة الجزائر 1 ومخابر أسترا زينيكا -

رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي -

الجزائر تحيي اليوم العالمي للغات الإشارة بتدشين هياكل جديدة لتدريسها -

بنوك : نحو انتشار واسع لنهائيات الدفع الالكتروني والدفع بالهاتف المحمول -

سطيف: الأيام الوطنية للسماع والمديح الديني تنطلق يوم الأربعاء المقبل -

سونلغاز/طاقات متجددة: فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية لمناقصة مشروع 2000 ميغاواط -