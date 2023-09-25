وأوضح ذات المصدر أن اللقاء كان "فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين, والإشادة بالمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين, وتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-الموريتانية في شتى المجالات, لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية والاستثمارية واستكمال المشاريع الاندماجية التي يعكف الطرفان على تجسيدها".
الوزير الأول يستقبل سفير موريتانيا بالجزائر
أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 19:27 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- استقبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم الاثنين بقصر الحكومة, سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر, السيد ودادي ولد سيدي هيبة, الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
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