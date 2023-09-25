الوزير الأول يستقبل سفير موريتانيا بالجزائر

الجزائر- استقبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم الاثنين بقصر الحكومة, سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر, السيد ودادي ولد سيدي هيبة, الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.