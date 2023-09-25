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وفد من المجلس الوطني للجمهورية الصحراوية يستقبل بالمحكمة الدستورية

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 17:28     الفئـة : الجـزائـر
وفد من المجلس الوطني للجمهورية الصحراوية يستقبل بالمحكمة الدستورية

الجزائر- استقبل وفد من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية,يوم الاثنين, بالمحكمة الدستورية وذلك في اطار زيارة ميدانية يقوم بها الوفد الى الجزائر تهدف الى التعرف على المحكمة الدستورية ومهامها وطريقة عملها.

وحضي الوفد الصحراوي الزائر بمقابلة أعضاء من المحكمة واطاراتها, حيث تلقى شروحات واسعة, خلال تجوله بمرافق الهيئة الدستورية, حول مهامها ودورها في ارساء العدالة الدستورية بالبلاد, باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثت بموجب دستور الفاتح نوفمبر 2020.

وقام الوفد البرلماني الصحراوي بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات ,قاعة الجلسات , متحف القضاء الدستوري والمكتبة), بهدف الاطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.

وقد تم اطلاع الوفد الصحراوي على عمل المحكمة حيث تمت الاشارة الى انه ومنذ تنصيبها في نوفمبر 2021 ولغاية  اليوم, كان للمحكمة  نشاط غزير  خاصة فيما يتعلق بملف الدفع بعدم الدستورية, حيث أصدرت اكثر من 35 قرارا في هذا الاطار مع التأكيد على ان قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة للجميع  ولا يمكن الطعن فيها أمام أية جهة مهما كانت طبيعتها.

وتعد المحكمة الدستورية  المستحدثة بموجب دستور نوفمبر 2020  تجسيدا لأحد الالتزامات الـ54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 18:08
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وفد من المجلس الوطني للجمهورية الصحراوية يستقبل بالمحكمة الدستورية
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 17:28     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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