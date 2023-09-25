وزير الاتصال يستقبل سفير دولة قطر لدى الجزائر

الجزائر- استقبل وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, سفير دولة قطر لدى الجزائر, السيد عبد العزيز علي النعمة, الذي أدى له زيارة مجاملة لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا للاتصال, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء شكل فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين سيما في مجال الإعلام والاتصال, حيث أكد وزير الاتصال "رغبة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وقطر وتنويعها أكثر في كل المجالات", مشيرا إلى "أهمية التعاون الثنائي في مجال التكوين الإعلامي".

وفي ذات السياق, نوه السيد لعقاب ب"جودة ومتانة" العلاقات الجزائرية القطرية خاصة وأن البلدين مقبلان سنة 2024 على الاحتفال بالذكرى ال50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما, وهي المناسبة التي أكد الوزير على "ضرورة إبرازها ومرافقتها إعلاميا لإظهار طبيعة العلاقات الجزائرية القطرية ومرافقة كل المكتسبات والإنجازات المحققة بين البلدين".

وسمح اللقاء أيضا, ب"الحديث عن مختلف أوجه التعاون بتعزيز أكثر للاتفاقيات المبرمة في مجال الإعلام بما يخدم البلدين, منها مشروع مذكرة للتعاون بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والتلفزيون القطري وتعاون آخر بين مؤسستي الإذاعة الجزائرية ونظيرتها القطرية".

ومن جهته, أكد السفير القطري أن "العلاقات بين البلدين تاريخية وأخوية صادقة", مشيرا إلى استعداد بلاده ل"التعاون ومد يد العون لأبعد حد في مجالات التكوين والتدريب الإعلامي".

كما شكل اللقاء فرصة ل"الحديث عن آخر التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين الجزائر وقطر والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق, مع التركيز على دور وسائل الإعلام في كلا البلدين لإنجاحها".