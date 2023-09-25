مجلس الأمة يشارك في اجتماع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر - شارك مجلس الأمة, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, عبر تقنية التحاضر عن بعد, في اجتماع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, تناول عدة مواضيع من بينها "الاستفزازات المتكررة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية وسبل التصدي لها", حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه "بتكليف من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, شارك بمقر المجلس الشعبي الوطني, السيد محمد رضا أوسهلة, نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بمتابعة العلاقات الخارجية, وبمعية السيدين, محمد أخاموك, عضو مجلس الأمة, عضو اللجنة العامة باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومحمد طليبة, عضو مجلس الأمة, عضو لجنة الشؤون الثقافية والقانونية, حوار الحضارات والأديان باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, في اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد برئاسة السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, وبمشاركة رؤساء وأعضاء عديد البرلمانات الإسلامية العربية والإفريقية والآسيوية العضوة في الاتحاد".

وقد بحث أعضاء الاتحاد في هذا اللقاء موضوع "الاستفزازات المتكررة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية من خلال جريمة حرق المصحف الشريف, وسبل التصدي لها ومنع تجدد حدوثها, والوقوف ضد تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان التي تسيء للأعراف الإنسانية وتخالف القوانين الدولية".

كما ناقش المشاركون في الاجتماع --يضيف البيان-- "تداعيات التغير المناخي التي تهدد دول العالم, وآليات تكثيف التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول الإسلامية للتقليص من آثار هذه الآفة الخطيرة على شعوب العالم الإسلامي".