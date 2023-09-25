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وزارة المجاهدين: اجتماع تنسيقي مع أعضاء المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:24     الفئـة : الجـزائـر
وزارة المجاهدين: اجتماع تنسيقي مع أعضاء المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين

الجزائر - أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على اجتماع تنسيقي مع أعضاء المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين برئاسة امينها العام خالفة مبارك.

ويندرج اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة في إطار العمل التنسيقي بين الوزارة والمنظمة لتجسيد مختلف البرامج في شطريها التاريخي والاجتماعي الرامية إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية من جهة والحماية الاجتماعية لأبناء المجاهدين وذوي الحقوق من جهة أخرى.

وفي مستهل كلمته, اشاد الوزير بالدور الذي تلعبه المنظمة في "الحفاظ على قيم الثورة التحريرية ومبادئها".

كما كان اللقاء مناسبة للوقوف عند عديد النقاط سيما ما تعلق بالتكفل الاجتماعي والصحي لهذه الفئة, إلى جانب البرامج المسطرة في إطار احياء المحطات التاريخية واستذكار بطولات صناع مجد الجزائر.

وخلال الاجتماع, الذي حضره إطارات الإدارة المركزية, استمع وزير المجاهدين إلى تدخلات أعضاء المنظمة, مؤكدا بالمناسبة انه "ستنظم لقاءات أخرى للوقوف عند كل الملفات سيما ما تعلق بالحماية الاجتماعية لأبناء المجاهدين وذوي الحقوق".

وأوضح بهذا الخصوص أن قطاعه "يواصل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بالحماية الطبية لأبناء المجاهدين وذوي الحقوق وكذا الترقية الإجتماعية والرعاية الصحية لهم على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين, وكذا على مستوى المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير وذوي الحقوق".

كما ستواصل الوزارة, يضيف السيد ربيقة, في "تجسيد البرامج الرامية لإحياء المحطات التاريخية البارزة بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية عبر الوطن".

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:37
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وزارة المجاهدين: اجتماع تنسيقي مع أعضاء المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 13:24     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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