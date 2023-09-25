وزير الشؤون الدينية يكرم المتوجة بالمرتبة الثالثة في مسابقة "الشيخة فاطمة بنت مبارك" الدولية للقرآن الكريم بدبي

الجزائر - كرم وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, المتسابقة ياسمين ولد دالي من ولاية المدية المتحصلة على المرتبة الثالثة في مسابقة "الشيخة فاطمة بنت مبارك" الدولية للقرآن الكريم التي جرت مؤخرا بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقد منح السيد بلمهدي لهذه المتوجة, وهي من مواليد بلدية "العمارية" في 22 يوليو 2004 ومتحصلة على شهادة البكالوريا دورة 2023 بمعدل 18,40 في شعبة العلوم, شهادة تقديرا وعرفانا بمشاركتها الناجحة والمتميزة في المسابقة التي جرت من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري بإمارة دبي واعتبارا لتشريفها للجزائر وذلك بحصولها على المرتبة الثالثة بجدارة وإستحقاق بمشاركة 64 دولة.

وخلال استقباله للمتسابقة بمقر دائرته الوزارية, نوه السيد بلمهدي بهذا التتويج الذي قال عنه بأنه "ليس سهلا", مشددا على أن الجزائر "تدعم التعليم القرآني وتسعى إلى تطويره وخدمته من خلال ما تقوم به الوزارة من جهود في المدارس القرآنية والزوايا بشكل عام".

كما أشاد الوزير بجهود المتسابقة في تشريف الجزائر بعدما توجت العام الماضي بجائزة "الاسبوع الوطني للقران الكريم" ببني عباس, لافتا الى أن هذا الأسبوع "أصبح معهدا وطنيا لتكوين الفائزين بمختلف المسابقات الوطنية والدولية الذين ترشحوا لتمثيل الجزائر بكل إقتدار".

ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة ليذكر بأن "الجزائر حاضرة في كل الفعاليات الدولية لحفظ القرآن وتجويده (70 مسابقة تقريبا) وهي دوما ضمن المتوجين الأوائل".

ومن جهتها ثمنت ياسمين ولد دالي, التي بدأت في حفظ القرآن الكريم وهي بعمر ال6 سنوات الى غاية سن 11 سنة بمرافقة والديها وأستاذتها, جهود القطاع في مرافقة المشاركين في مختلف مسابقات حفظ القرآن وتجويده عبر الوطن او خارجه, مؤكدة بأن التنافس في الدورة السابعة من المسابقة بدبي "كان قويا".