السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك

الجزائر - عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, بنيويورك, لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الأحد.

وجاء في البيان: " في إطار مشاركته في أشغال الشق الوزاري للجمعية العامة للأمم المتحدة, عقد السيد أحمد عطاف, اليوم بنيويورك, لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من جمهورية أذربيجان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجمهورية ناميبيا".

كما استقبل السيد عطاف, وزير الدولة البريطاني, اللورد طارق محمود أحمد, يضيف ذات البيان.

وقد تمحورت هذه اللقاءات "حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها, إلى جانب جملة من المسائل والقضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية", حسب ما جاء في بيان الوزارة.