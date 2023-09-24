السيد عطاف يجري مباحثات ثنائية مع موسى فقي في نيويورك

بن عبد الرحمان يستقبل وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا -

فلاحة: العمل جار من أجل تمكين الفلاحين المستفيدين من قروض الدعم بتأجيل تسديد ديونهم -

تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون الثقافي الجزائري-الإيراني محور محادثات بين وزيرة الثقافة والسفير الإيراني -

وفد من وزارة الري يحل بسكيكدة للوقوف على احتياجات القطاع بها -

ضرورة ترسيخ ثقافة خدمة المواطن عبر المعالجة السريعة والفعالة لانشغالاته -

إعداد خارطة وطنية للمواقع والقدرات الإنتاجية للمستثمرات الفلاحية قريبا -

الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار من 28 سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر -

انطلاق المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني ال25 للقرآن الكريم -

افتتاح معرضين حول إنجازات قطاع التعليم والتكوين المهنيين وفرص الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بخنشلة وسطيف -

إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة سطيف و المجمع الوطني الصيني لمواد البناء -

وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج مدعوة إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط -

الجزائر تتولى رئاسة الاتحاد العام للأطباء البياطرة العرب -

الجزائر لن تدخر أي جهد لدعم الصوت الإفريقي داخل مجلس الأمن الأممي -

البليدة: كل المرافق الحيوية الضرورية ستكون مهيأة في القطب الحضري حوش الريح -

اتصالات الجزائر تطلق متجرها الالكتروني Idoom Market -

الجمعية العامة للأمم المتحدة: عدة دول تؤكد دعمها حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير -

وزارة العدل: تنظيم ندوة حول الجريمة المعلوماتية بمشاركة فاعلين وطنيين وأجانب -

مسرحية نوستالجيا في منافسة مهرجان بغداد الدولي للمسرح -

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك -