السيد عطاف يجري مباحثات ثنائية مع موسى فقي في نيويورك

ووفقا البيان, فقد "خصص هذان اللقاءان للتباحث حول علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الاتحاد الافريقي في مختلف المجالات, وكذا تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة, لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, بنيويورك, في ختام مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, مباحثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد موسى فقي محمد, كما استقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن السيد بانكولي أديوي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الأحد.
ووفقا البيان, فقد "خصص هذان اللقاءان للتباحث حول علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الاتحاد الافريقي في مختلف المجالات, وكذا تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة, لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.