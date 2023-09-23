Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:59     الفئـة : الجـزائـر
تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي

الجزائر - أعلن وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ان قطاعه انتهى من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الامانة العامة للحكومة.

وأضاف السيد لعقاب في تصريح للصحافة على هامش افتتاح "مخيم صناع المحتوى" بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة بحضور عدد من اعضاء الحكومة أن "بطاقة الصحفي المحترف لا بد لها من قانون خاص، مذكرا ان القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي.

وافاد الوزير, من جهة أخرى انه أجرى لقاءات مع مدراء المؤسسات الاعلامية و مختلف الفاعلين في مجال الاعلام و الاتصال على غرار الناشرين ونقابات الصحفيين للاستماع إلى انشغالاتهم, في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من اعداد مشروع قانون السمعي البصري و قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية, مضيفا انه "سيتم بعدها تنصيب سلطة الضبط ثم مجلس اخلاقيات المهنة".

واوضح بقوله انه "حينما سيتم الانتهاء من كل هذه المراحل نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الاعلام في الجزائر".

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 17:09
كلـمات مفتـاحيــة :
تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 15:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.23

بوليفيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

23.09.23

رئيس الجمهورية يبعث برسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي إثر وفاة رئيس إيطاليا السابق جورجيو…

23.09.23

بنك الجزائر : المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

23.09.23

وزير التعليم العالي يشرف على تدشين 2.000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بقالمة

23.09.23

بطولة العالم للكرات الحديدية : ميدالية فضية للجزائري بادة حسام في اختصاص الرافل

23.09.23

تلمسان: افتتاح الطبعة الخامسة للصالون العربي-المغاربي لسياحة الشباب

الأكثــر قـراءة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"