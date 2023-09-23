تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي

الجزائر - أعلن وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ان قطاعه انتهى من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الامانة العامة للحكومة.

وأضاف السيد لعقاب في تصريح للصحافة على هامش افتتاح "مخيم صناع المحتوى" بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة بحضور عدد من اعضاء الحكومة أن "بطاقة الصحفي المحترف لا بد لها من قانون خاص، مذكرا ان القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي.

وافاد الوزير, من جهة أخرى انه أجرى لقاءات مع مدراء المؤسسات الاعلامية و مختلف الفاعلين في مجال الاعلام و الاتصال على غرار الناشرين ونقابات الصحفيين للاستماع إلى انشغالاتهم, في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من اعداد مشروع قانون السمعي البصري و قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية, مضيفا انه "سيتم بعدها تنصيب سلطة الضبط ثم مجلس اخلاقيات المهنة".

واوضح بقوله انه "حينما سيتم الانتهاء من كل هذه المراحل نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الاعلام في الجزائر".