الإذاعة الجزائرية تنظم الندوة الدورية لإطاراتها ومديري القنوات

الجزائر - نظمت الإذاعة الجزائرية, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, الندوة الدورية لمديري قنواتها وإطاراتها بهدف تقييم المنجزات ورسم خارطة طريق للعمل مستقبلا على ضوء التطورات الحاصلة على الساحتين الوطنية والدولية.

وفي كلمته بالمناسبة, أكد المدير العام للمؤسسة, محمد بغالي, أن الإذاعة الجزائرية, "حققت العديد من الانجازات وواكبت الكثير من الأحداث بفعالية واحترافية انطلاقا من توفر الإرادة والحس المهني".

وأضاف في ذات السياق, أن الإذاعة الجزائرية "تشعر دائما بدورها الأساسي والحيوي في كل ما ترسمه الدولة الجزائرية, حيث كانت شريكا أساسيا في استراتيجية الدولة للتنمية وجسرا يربط المواطن بدولته وواقعه وهويته".

وفي تقييمه لما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة, أبرز السيد بغالي "الوثبة الرقمية التي عرفتها المؤسسة, إلى جانب إطلاقها لمنصة رقمية متطورة, وكذا اعتمادها مؤخرا على خدمة البث عن طريق الفيديو والتي ضاعفت --كما قال-- عدد متابعي برامجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وإلى جانب إطلاق قناتين جديدتين (زمان أف أم) و(إفريقيا أف أم) في إطار استكمال عملية توسيع وتنويع باقتها من القنوات المتخصصة --يضيف المدير العام للإذاعة الوطنية--استحدثت المؤسسة مؤخرا مديرية للمعلوماتية, والتي ستعمل على تطوير النشاط الرقمي للإذاعة.

وفي حديثه عن التكوين, أعلن عن "تشكيل لجنة بيداغوجية للتكوين في الإذاعة والتي قدمت برنامجا طموحا مس 10 اختصاصات, سيتفيد منها حوالي 700 عامل إلى غاية نهاية 2024, حيث تكفلت مديرية الموارد البشرية بإنجاز دفاتر الشروط لتحقيق هذا البرنامج الذي خصص له مبلغ لا يقل عن 65 مليون دج".