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عطاف يلتقي بنيويورك مع مسؤولين سامين في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 10:46     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يلتقي بنيويورك مع مسؤولين سامين في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, بنيويورك أمس الجمعة, محادثات مع مسؤولين سامين في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية, وذلك في إطار مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ,حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للوزارة.

وجاء في البيان , أن السيد عطاف التقى على التوالي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا, السيد عمر توراي, والأمين العام لجامعة الدول العربية, السيد أحمد أبو الغيط, ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي, السيد جوزيب بوريل, وكذا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام,  السيد جان بيير لاكروا.

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وقد انصبت هذه المحادثات حول "علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين الجزائر وهذه المنظمات وآفاق تعزيزها للمساهمة بصورة فعلية وفعالة في تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية في المنطقة على ضوء الجهود التي تبذلها بلادنا لتغليب لغة الحوار في سبيل تهدئة الأوضاع وحل الأزمات القائمة في كل من ليبيا ومالي والنيجر", حسبما أوضح ذات البيان.

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 11:56
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عطاف يلتقي بنيويورك مع مسؤولين سامين في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 10:46     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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