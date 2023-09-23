عطاف يشارك في اجتماع وزاري لممثلي الدول ال5 التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي

الجزائر - شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, أمس الجمعة بنيويورك, في اجتماع وزاري لممثلي الدول الخمس التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي ابتداء من الفاتح يناير المقبل, حسبما أفاد بيان للوزارة يوم السبت.

و جاء في البيان, "شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف اليوم بنيويورك, في اجتماع وزاري لممثلي الدول الخمس التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي ابتداء من الفاتح يناير المقبل", مضيفا أن الأمر "يتعلق بكل من الجزائر وجمهورية كوريا وسلوفانيا وسيراليون وغويانا, وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر يونيو المنصرم لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025".

وقد خصص هذا اللقاء الذي جمع بين وزراء خارجية الدول الخمسة لمناقشة مواضيع متعلقة بالتحضير لعضوية مجلس الأمن وسبل التنسيق والتعاون مع بقية الدول غير دائمة العضوية بذات المجلس, بغية تقديم مساهمة فعلية تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب, وتعزز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة على السلم والأمن الدوليين", حسب البيان.