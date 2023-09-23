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عطاف يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 10:23     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك

 

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه, على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة, يوم السبت.

و جاء في البيان, أنه , "في إطار مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, أجرى  السيد أحمد عطاف, اليوم بنيويورك, محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه, حيث التقى على التوالي وزراء خارجية كل من بلجيكا, وهولندا, وسلطنة عمان, واليمن, وايريتريا, وفنزويلا".

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كما استقبل الوزير عطاف, سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية, وممثلتها الدائمة لدى الأمم المتحدة, السيدة ليندا توماس غرينفيلد", يضيف البيان.

وقد تم خلال هذه اللقاءات "استعراض آفاق تعزيز العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة, فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالسلم والأمن, والتنمية لاسيما في الساحل الصحراوي والشمال الإفريقي, حسب ذات البيان.

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 14:54
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عطاف يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 10:23     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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