عطاف يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك

الجزائر- أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أن "السيد أحمد عطاف أجرى محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه, حيث التقى وزراء خارجية كل من إيطاليا والنمسا وفرنسا والسنغال ونيكاراغوا, على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما اجتمع السيد الوزير مع مستشار الأمن القومي لجمهورية نيجيريا الاتحادية, السيد نوهو ريبادو, وكذا مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا, السيدة سفينيا شولتسه, يضيف ذات البيان.

وأكد البيان أن هذه اللقاءات قد شكلت فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بهذه الدول وتبادل وجهات النظر حول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن.

في هذا الإطار, "تم التطرق بصفة خاصة إلى تدهور الأوضاع في منطقة الساحل وإلى الجهود التي تبذلها الجزائر لبلورة وتفعيل حلول سلمية للأزمات التي تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة, لا سيما في كل من النيجر ومالي وليبيا, إلى جانب المقاربة التنموية التي تسعى بلادنا لترقيتها وحشد الدعم اللازم لها ضمن توجه يضمن معالجة مستدامة للتحديات المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء الجغرافي", استنادا الى ذات البيان.