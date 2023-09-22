Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يستقبل وفدا دبلوماسيا أمريكيا هاما في نيويورك

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 10:32     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يستقبل وفدا دبلوماسيا أمريكيا هاما في نيويورك

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى بقيادة نائبة كاتب الدولة, السيدة فكتوريا نولاند, وذلك على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, حسبما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الجمعة.

ولفت بيان الوزارة إلى أن الوفد الأمريكي ضم أيضا كلا من مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط, السيدة باربرا ليف, ومساعدة كاتب الدولة لشؤون المنظمات الدولية, السيدة ميشيل سيسون, وكذا مساعدة كاتب الدولة المكلفة بالشؤون الافريقية, السيدة كاثرين في.

وأبرز بيان الخارجية أن المحادثات بين الجانبين "تمحورت حول عدد من المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية, لاسيما تطورات الأزمة في النيجر وآفاق تعزيز الجهود الدبلوماسية على ضوء مبادرة الحل السلمي التي تقدم بها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون".

كما تم التطرق إلى "تطورات الأزمة في مالي وسبل تكثيف المساعي لتهدئة الأوضاع وتمكين الأطراف المالية من استئناف تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر", يضيف البيان.

ومن جانب آخر, أجرى الوزير محادثات ثنائية مع مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط, السيدة باربرا ليف, خصصت لاستعراض مستجدات الأزمة في ليبيا وتأكيد دعم البلدين لجهود المبعوث الأممي, السيد عبد الله باثيلي.

آخر تعديل على الجمعة, 22 سبتمبر 2023 10:42
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يستقبل وفدا دبلوماسيا أمريكيا هاما في نيويورك
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 10:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.22

الجمعية العامة للأمم المتحدة: كلمة الرئيس تبون وضعت تشخيصا شاملا للوضع الدولي الراهن

23.09.22

تنصيب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية

23.09.22

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات السمارة أوسرد والمحبس

23.09.22

وزير النقل يستقبل بأديس-أبابا من طرف رئيسة جمهورية إثيوبيا 

23.09.22

الجيدو/ الجائزة الكبرى لباكو لذوي الاحتياجات الخاصة: الجزائر تشارك بأربعة مصارعين في موعد…

23.09.22

كأس الكونفدرالية لكرة القدم (نادي الفتح- اتحاد الجزائر): الاتحاد يستهل حملة الدفاع عن…

الأكثــر قـراءة

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

رئيس الجمهورية يرافع من نيويورك من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم