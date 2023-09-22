عطاف يستقبل وفدا دبلوماسيا أمريكيا هاما في نيويورك

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى بقيادة نائبة كاتب الدولة, السيدة فكتوريا نولاند, وذلك على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, حسبما أفاد به بيان للوزارة, اليوم الجمعة.

ولفت بيان الوزارة إلى أن الوفد الأمريكي ضم أيضا كلا من مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط, السيدة باربرا ليف, ومساعدة كاتب الدولة لشؤون المنظمات الدولية, السيدة ميشيل سيسون, وكذا مساعدة كاتب الدولة المكلفة بالشؤون الافريقية, السيدة كاثرين في.

وأبرز بيان الخارجية أن المحادثات بين الجانبين "تمحورت حول عدد من المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية, لاسيما تطورات الأزمة في النيجر وآفاق تعزيز الجهود الدبلوماسية على ضوء مبادرة الحل السلمي التي تقدم بها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون".

كما تم التطرق إلى "تطورات الأزمة في مالي وسبل تكثيف المساعي لتهدئة الأوضاع وتمكين الأطراف المالية من استئناف تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر", يضيف البيان.

ومن جانب آخر, أجرى الوزير محادثات ثنائية مع مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط, السيدة باربرا ليف, خصصت لاستعراض مستجدات الأزمة في ليبيا وتأكيد دعم البلدين لجهود المبعوث الأممي, السيد عبد الله باثيلي.