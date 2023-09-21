وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد محمد النذير العرباوي.
رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 00:40 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- عاد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة إلى أرض الوطن, بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).
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