Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 00:40     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الجزائر- عاد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة إلى أرض الوطن, بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد محمد النذير العرباوي.

آخر تعديل على الجمعة, 22 سبتمبر 2023 00:50
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 00:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.22

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة…

23.09.21

الاعلان عن اطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا

23.09.21

وزير الاتصال يستقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين…

23.09.21

الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك

23.09.21

المكسيك : القضية الصحراوية ضمن جدول أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها

23.09.21

افتتاح تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف"

الأكثــر قـراءة

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

رئيس الجمهورية يرافع من نيويورك من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم