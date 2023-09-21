Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الاتصال يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 15:40     الفئـة : الجـزائـر
وزير الاتصال يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، اليوم الخميس، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري، في لقاء أبرز خلاله الطرفان "أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون في المجال الإعلامي" بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن زيارة السفير السعودي جاءت لتهنئة السيد لعقاب بمناسبة تعيينه وزيرا للاتصال، كما شكلت أيضا فرصة للتطرق إلى "سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية أكثر بين الجزائر والمملكة العربية السعودية خاصة في الجانب الإعلامي".

وفي هذا السياق يضيف البيان، "اتفق الطرفان على ضرورة الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة والصداقة بين قيادة البلدين وكذا مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية" وذلك "تجسيدا لتوجيهات وتطلعات قيادة البلدين".

وبذات المناسبة، "جدد السفير السعودي تهانيه للجزائر بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن"، كما "نقل تشكراته للجزائر بمناسبة دعمها للسعودية في ترشحها لإستضافة معرض +اكسبو 2030+ خلال الانتخابات المقرر اجراؤها شهر نوفمبر المقبل".

من جهته، هنأ وزير الاتصال المملكة العربية السعودية على احتضانها القمة العربية-الإفريقية، شهر نوفمبر 2023، متمنيا لها "النجاح بما يخدم الشعوب الإفريقية والعربية"، ومعربا عن "استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه القمة من الجانب الإعلامي".

ومن جانبه --يتابع نفس المصدر--أعرب سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عن "ارتياحه لمستوى التنسيق الدائم والمشترك بين الجزائر والسعودية في كل المجالات"، الأمر الذي يعكس --مثلما أكد--"جودة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين".

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 17:51
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الاتصال يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 15:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.22

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة…

23.09.21

الاعلان عن اطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا

23.09.21

وزير الاتصال يستقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين…

23.09.21

الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك

23.09.21

المكسيك : القضية الصحراوية ضمن جدول أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها

23.09.21

افتتاح تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف"

الأكثــر قـراءة

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

رئيس الجمهورية يرافع من نيويورك من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم