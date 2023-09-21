وزير الاتصال يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر

وأوضح المصدر ذاته أن زيارة السفير السعودي جاءت لتهنئة السيد لعقاب بمناسبة تعيينه وزيرا للاتصال، كما شكلت أيضا فرصة للتطرق إلى "سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية أكثر بين الجزائر والمملكة العربية السعودية خاصة في الجانب الإعلامي".
وفي هذا السياق يضيف البيان، "اتفق الطرفان على ضرورة الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة والصداقة بين قيادة البلدين وكذا مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية" وذلك "تجسيدا لتوجيهات وتطلعات قيادة البلدين".
وبذات المناسبة، "جدد السفير السعودي تهانيه للجزائر بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن"، كما "نقل تشكراته للجزائر بمناسبة دعمها للسعودية في ترشحها لإستضافة معرض +اكسبو 2030+ خلال الانتخابات المقرر اجراؤها شهر نوفمبر المقبل".
من جهته، هنأ وزير الاتصال المملكة العربية السعودية على احتضانها القمة العربية-الإفريقية، شهر نوفمبر 2023، متمنيا لها "النجاح بما يخدم الشعوب الإفريقية والعربية"، ومعربا عن "استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه القمة من الجانب الإعلامي".
ومن جانبه --يتابع نفس المصدر--أعرب سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عن "ارتياحه لمستوى التنسيق الدائم والمشترك بين الجزائر والسعودية في كل المجالات"، الأمر الذي يعكس --مثلما أكد--"جودة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين".