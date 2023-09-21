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فيضانات ليبيا: السيد قوجيل يوقع على سجل التعازي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 11:52     الفئـة : الجـزائـر
فيضانات ليبيا: السيد قوجيل يوقع على سجل التعازي

الجزائر- قام رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, باسم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بمقر سفارة ليبيا بالجزائر, بالتوقيع على سجل التعازي إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت هذا البلد مؤخرا.

وجاء في نص التعزية: "على إثر الفيضانات والسيول التي اجتاحت في الأيام الأخيرة دولة ليبيا الشقيقة, خاصة في مدينة درنة وضواحيها, وتسببت في استشهاد الآلاف من أشقائنا وأهلنا في دولة ليبيا الشقيقة, أتقدم إليكم باسم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية, وأصالة عن نفسي, بأصدق التعازي وأزكى عبارات المواساة, راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الموتى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه, وأن يعجل بشفاء المصابين, وأن يلهم العائلات المكلومة والشعب الليبي كافة ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان, مصداقا لقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع السيد قوجيل: "كما نجدد لكم التأكيد على تضامن الجزائر مع شعبنا الليبي الشقيق في هذه المحنة وهذا الظرف الصعب, ووقوفها إلى جانبها في كل الأحوال.

وقد أملى علينا واجب الأخوة والجيرة إرسال المساعدات العينية الضرورية وفرق الإنقاذ إلى مدينة درنة للمساعدة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض".

وخلص إلى القول: "وأود أن أجدد تعازينا الخالصة لدولة ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي, متضرعين إلى المولى عز وجل أن يغدق برحمته ومغفرته على الموتى, ويمن بالشفاء على المصابين, وأن يجنب دولة ليبيا الشقيقة وشعبها الطيب كل مكروه".

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فيضانات ليبيا: السيد قوجيل يوقع على سجل التعازي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 11:52     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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