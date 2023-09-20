وجرى هذا اللقاء بمقر الأمم المتحدة على هامش أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف, وزير الصحة عبد الحق سايحي وكذا المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع.
رئيس الجمهورية يلتقي بنيويورك رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 21:56 الفئـة : الجـزائـر
نيويورك (الأمم المتحدة) - التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة السيد دينيس فرانسيس.
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