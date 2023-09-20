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رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع عدد من نظرائه و مسؤولين سامين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 20:44     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع عدد من نظرائه و مسؤولين سامين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) - تحادث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ,اليوم الأربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية), مع عدد من نظرائه ومسؤولين سامين على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد, التقى رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة على هامش أشغال الجمعية العامة حيث وقع في ختام هذا اللقاء على السجل الذهبي للأمم المتحدة, كما تحادث مع نظيره الكوبي السيد ميغيل دياز كانيل.

و كان لرئيس الجمهورية في وقت سابق من نهار اليوم ايضا محادثات مع نظيره الجنوب إفريقي السيد سيريل رامافوزا, كما استقبل الرئيس تبون أيضا بمقر الأمم المتحدة نائب رئيس جمهورية أوغندا, السيدة جيسيكا روز ألوبو.

وفي نفس الاطار تحادث الرئيس تبون, مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا, السيدة جورجيا ميلوني والتقى ايضا بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار الذي يترأس وفد بلاده في أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة.

وقد تناولت هذه المحادثات التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وهذه الدول وسبل تعزيزها.

ويذكر ان رئيس الجمهورية كان قد استقبل أيضا يوم الاثنين بمقر اقامته بنيويورك الرئيس الفلسطيني محمود عباس , كما التقى بنفس الاقامة نظيره السويسري السيد آلان بيرسيه. وفي نفس اليوم أيضا اجرى الرئيس تبون بمقر هيئة الأمم المتحدة محادثات مع نظيره الايراني السيد إبراهيم رئيسي كما اجرى محادثات مع نظيره الغاني السيد نانا أدو دانكوا أكوفو أدو.

للاشارة يشارك في أشغال هذه الجمعية العامة التي تهدف الى إحياء "أجندة 2030 للتنمية المستدامة" المتفق عليها عام 2015 , 140 من قادة العالم.

ويرأس أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة التي تناقش عديد التحديات العالمية الراهنة كالسلام ,التقدم والازدهار, الممثل الدائم لترينيداد و توباغو, السيد دينيس فرانسيس.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 21:32
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رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع عدد من نظرائه و مسؤولين سامين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 20:44     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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