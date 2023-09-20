وقد جرى هذا اللقاء بمقر الأمم المتحدة على هامش أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع.
رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره الكوبي
أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 20:40 الفئـة : الجـزائـر
نيويورك (الأمم المتحدة) - تحادث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية), مع نظيره الكوبي السيد ميغيل دياز كالين.
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