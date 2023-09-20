رئيس الجمهورية يلتقي بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة

وقد جرى هذا اللقاء بمقر الأمم المتحدة على هامش أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة .
وفي ختام هذا اللقاء وقع السيد رئيس الجمهورية على السجل الذهبي للأمم المتحدة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
نيويورك (الأمم المتحدة) - التقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
وقد جرى هذا اللقاء بمقر الأمم المتحدة على هامش أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة .
وفي ختام هذا اللقاء وقع السيد رئيس الجمهورية على السجل الذهبي للأمم المتحدة.