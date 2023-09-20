رئيس الجمهورية يلتقي بنيويورك وزير الخارجية التونسي

وقد جرى هذا اللقاء بمقر الأمم المتحدة على هامش أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد احمد عطاف وكذا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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نيويورك - التقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج, نبيل عمار, الذي يترأس وفد بلاده في أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة.
وقد جرى هذا اللقاء بمقر الأمم المتحدة على هامش أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد احمد عطاف وكذا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع.