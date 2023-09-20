رئيس الجمهورية يلتقي بنيويورك وزير الخارجية التونسي

رئيس الجمهورية يقترح على المجتمع الدولي وضع اتفاقية جديدة حول استراتيجية مكافحة الأوبئة والمشاكل الناجمة عنها -

رئيس الجمهورية يلتقي بنيويورك رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة -

موقف الجزائر من أزمة النيجر قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها -

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رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع عدد من نظرائه و مسؤولين سامين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة -

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الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: رؤساء من أمريكا اللاتينية يدعون إلى ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة -

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الجزائر-موريتانيا : الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل ورفع حجم المبادلات التجارية -