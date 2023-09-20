وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية تشيد بموقف الجزائر المشرف تجاه بلادها خلال الفيضانات الأخيرة 

الجزائر - أشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيدة حورية خليفة الطرمال، اليوم الأربعاء، ب"الموقف المشرف" للجزائر تجاه ليبيا اثر الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرا والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة معربة عن رغبتها في الاستفادة من التجربة الجزائرية سيما في مجال الدعم النفسي ومرافقة الضحايا.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، عبرت السيدة خليفة الطرمال، التي حلت بالجزائر في زيارة عمل عن شكرها وتقديرها للجزائر، رئيسا، شعبا وحكومة، "لمواقفها المشرفة" والتضامن والدعم اللذان قدمتهما لدولة ليبيا في "هذه الظروف التي تمر بها اثر الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية للبلاد والتي خلفت العديد من الضحايا".

وأضافت أن زيارتها تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب باعتبار أن الجزائر أيضا عرفت العديد من المصاعب مما مكنها من كسب تجربة كبيرة في تسيير الكوارث والدعم النفسي للضحايا، كما ستكون فرصة لتعزيز الشراكة في المجال عبر "آلية للتعاون بين الوزاريتين الوصيتين".

وبالإضافة إلى هذا، ستكون الزيارة فرصة للتعرف على تجربة الجزائر في مجال ترقية المرأة وتمكينها، خاصة كما قالت، أن هناك تطابق في وجهات النظر بحكم التقارب الاجتماعي والثقافي بين البلدين.

من جهتها، اعتبرت، السيدة كريكو، أن تجربة الجزائر في مجال ترقية المرأة "تجربة رائدة" مبدية استعدادها "لتعزيز التعاون" مع نظيرتها الليبية في هذا المجال.

كما يشمل التعاون الثنائي بين الجزائر وليبيا تبادل الخبرات والتجارب بخصوص التكفل النفسي بضحايا الكوارث باعتبار أن الجزائر لها تجربة كبيرة في المجال بفضل الخلايا الجوارية المستحدثة لذات الغرض، تضيف الوزيرة.