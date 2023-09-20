ندوة حول دساتير الدولة الجزائرية من 1963 إلى 2020 بالجزائر العاصمة

الجزائر - أبرز مشاركون في ندوة تاريخية حول الدساتير الوطنية ،اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, تأثير المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إصدار وتعديل الدساتير التي تشترك حول ضرورة الحفاظ على ثوابت الامة وعناصر الهوية الوطنية.

وخلال هذه الندوة التي نظمها منتدى جريدة "المجاهد" بالتعاون مع جمعية "مشعل الشهيد" والمحكمة الدستورية تحت عنوان "قراءة في دساتير الدولة الجزائرية: من حماية رموز الثورة سبتمبر 1963 إلى حماية الذاكرة الوطنية دستور نوفمبر 2020", أجمع المتدخلون على أنه بالرغم من وجود متغيرات في الدساتير الوطنية نتيجة تأثرها كغيرها من دساتير الدول بالمستجدات السياسية والاقتصادية والإجتماعية وحتى الدولية, غير أنها تشترك في قاسم الحفاظ على ثوابت الأمة وعناصر الهوية الوطنية.

وفي هذا الصدد, قدم عضو المحكمة الدستورية, مصباح مناس عرضا مفصلا عن السياقات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية لمختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر وأسباب اللجوء إلى إجراء تعديلات, مؤكدا أن لهذه الدساتير قواسم مشتركة تتمحور حول الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية.

وأشار نفس المتحدث إلى أن دستور 2020, تميز بتعزيز عناصر الهوية الوطنية, مستدلا في هذا الشأن بإنفراد ديباجته بإقرار بيان أول نوفمبر بمثابة الوثيقة المؤسسة للدولة الجزائرية والتأكيد على الصفة التاريخية لجبهة التحرير الوطني, إلى جانب مواضيع جديدة على غرار نبذ خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز و ضمان الامن القانوني والديمقراطي ومشاكل البيئة.

من جهته, قدم الاستاذ بوزيد لزهاري, عرضا مفصلا عن مختلف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية التي دفعت إلى إصدار وتعديل الدساتير بداية من دستور 1963 وصولا إلى دستور 2020, الذي عزز --كما قال--عناصر الهوية الوطنية وذلك من خلال تعزيز مكانة بيان أول نوفمبر 1954 باعتباره وثيقة مؤسسة للدولة الجزائرية.

بدوره, ركز أستاذ القانون الدستوري, عامر رخيلة, من خلال تدخله على البعد التاريخي الذي ميز دستور 2020, واصفا ذلك بمثابة "تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية خاصة في ظل الرهانات التي تفرضها التحولات الدولية التي تستدعي تثمين الوحدة الوطنية".