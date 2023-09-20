الاتحاد البرلماني العربي: البرلمان الجزائري يدعو إلى تبني أدوات أكثر وضوحا في التعاطي مع مختلف التحديات

الجزائر - أكد البرلمان الجزائري، خلال الدورة الـ 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء ببغداد، ضرورة تبني أدوات أكثر وضوحا في التعاطي مع التحديات الراهنة والمستقبلية، حسب ما أورده بيان لمجلس الأمة.

وفي معرض مداخلته، أكد ممثل البرلمان الجزائري، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، السيد ساعد عروس، "ضرورة تبني طرائق وأدوات أكثر فاعلية ومصداقية ووضوحا في تعاطي الدول العربية مع تحديات الراهن والمستقبل، وذلك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الوطن العربي"، يوضح المصدر ذاته.

كما جدد ممثل البرلمان الجزائري "دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز وتمكين وانسجام الصف العربي، وما يحقق استقرار دوله ويكرس الأخوة بين شعوبه"، يضيف البيان.

وفي السياق ذاته --يتابع نفس المصدر-- نوه السيد عروس بـ"بالديناميكية التي تميز هيئات الاتحاد والتي تتسم بالتقييم واستعراض المعوقات واستخلاص أفضل الممارسات من خلال استراتيجية عمل الاتحاد للفترة (2023-2026)، وذلك من أجل ترقية العمل البرلماني العربي وتحسين الأداء لإحراز أفضل النتائج".

وأكد في هذا المنحى "حرص مجلس الأمة على المساهمة في هذه الحركية الإيجابية، مستلهما ذلك من سياسات التجديد والتقييم والتقويم السائدة في بلادنا، في إطار استكمال بناء الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

للإشارة، يشارك في أشغال الدورة الـ 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، السيد ساعد عروس ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، السيد بطاهر لزرق، وهذا بتكليف من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل.

وينظم هذا الدورة الاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع مجلس النواب العراقي وبمشاركة برلمانيين من المجالس النيابية العربية، حيث يتضمن جدول أعمالها دراسة عدة محاور تنظيمية، إدارية ومالية تخص المنظمة، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.