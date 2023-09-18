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نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 19:18     الفئـة : الجـزائـر
نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة

نيويورك - تميز تواجد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية), منذ يوم السبت الفارط بنشاط مكثف, لقاءات ومحادثات مع عدد من رؤساء الدول قبل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة.

وقد اجرى السيد رئيس الجمهورية قبل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة عدة لقاءات ومحادثات مع نظرائه من عدة دول تطرقت الى التعاون الثنائي وملفات دولية واقليمية.

رئيس الجمهورية يستقبل بنيويورك نظيره الفلسطيني

وفي هذا الاطار كان رئيس الجمهورية قد استقبل صباح اليوم الاثنين بمقر اقامته بنيويورك كل من نظيره الفلسطيني السيد محمود عباس كما التقى أيضا بنفس الاقامة مع نظيره السويسري السيد آلان بيرسيه.

رئيس الجمهورية يلتقي  بنيويورك مع  نظيره السويسري

ولدى وصوله الى مقر هيئة الأمم المتحدة اجرى الرئيس عبد المجيد تبون بمقر الهيئة الأممية محادثات مع نظيره الايراني السيد إبراهيم رئيسي كما اجرى أيضا محادثات مع نظيره الغاني السيد نانا أدو دانكوا أكوفو أدو.

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره الإيراني

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره الغاني

للاشارة يشارك في أشغال هذه الجمعية العامة التي تهدف الى إحياء "أجندة 2030 للتنمية المستدامة" المتفق عليها عام 2015 , 140 من قادة العالم.

ويرأس أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة التي تناقش عديد التحديات العالمية الراهنة كالسلام ,التقدم والازدهار, الممثل الدائم لترينيداد و توباغو, السيد دينيس فرانسيس.

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 19:21
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نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 19:18     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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