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الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:16     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

الجزائر - استقبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بقصر الحكومة, رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان, الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وخلال اللقاء, عبر الطرفان عن "ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين", مع التأكيد على "إرادتهما المشتركة لتعزيزها وتنويعها لتشمل كافة المجالات, لاسيما عبر تفعيل وتنشيط آليات التعاون الثنائي", وفقا لما أوضحه المصدر ذاته.

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:19
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الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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