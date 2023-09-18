الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

طاقة شمسية: ضرورة بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق من أجل بلوغ الطموحات الوطنية -

طاقة: مجموعة تي أف تي توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى -

اتصالات الجزائر تطلق المنصة الرقمية معلم للدعم المدرسي -

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير إيطاليا بالجزائر -

تكريم ساتيكوم من طرف الرائد العالمي في مجال تكنولوجيات الفيديو -

أمطار رعدية مرتقبة بعدد من ولايات غرب و وسط البلاد بداية من ظهيرة اليوم الثلاثاء -

الدخول المدرسي بغرب البلاد : إلتحاق أزيد من 1 مليون و300 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة -

الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون جعلت الشباب في طليعة اهتماماتها -

أزيد من 5 ر 3 مليون تلميذا يستفيد من المنحة المدرسية التضامنية -

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة -

حوادث المرور: وفاة 51 شخصا و جرح 1650 آخرين خلال أسبوع -

الدخول المدرسي بولايات وسط البلاد: هياكل تربوية جديدة تعزز القطاع -

الدخول المدرسي 2023-2024 سيكون موفقا بفضل تجند الجميع -

وزارة التربية تقر رقمنة عملية التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي -

بلعابد يشرف من ولاية البيض على انطلاق الموسم الدراسي الجديد -

دخول مدرسي: بلعابد يؤكد الجاهزية التامة للقطاع لإنجاح الموسم الدراسي -

ابراز الانجازات التي حققتها الجزائر في مجالات الصحة ,التربية والرقي الاجتماعي -

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره التركي -

كرة القدم: الجزائر تواجه منتخبي الرأس الأخضر ومصر وديا في أكتوبر المقبل -