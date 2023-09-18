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رئيس الجمهورية يلتقي  بنيويورك مع  نظيره السويسري

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:10     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يلتقي  بنيويورك مع  نظيره السويسري

نيويورك - التقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية), مع نظيره السويسري السيد آلان بيرسيه.           

وقد جرت هذه المحادثات بمقر اقامة السيد رئيس الجمهورية قبل انطلاق أشغال الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة.

وحضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد احمد عطاف والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع.

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:27
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رئيس الجمهورية يلتقي  بنيويورك مع  نظيره السويسري
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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