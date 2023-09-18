Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدبلوماسية الجزائرية تحظى اليوم باحترام المجتمع الدولي بالنظر لوفائها الثابت بالتزاماتها

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 15:49     الفئـة : الجـزائـر
الدبلوماسية الجزائرية تحظى اليوم باحترام المجتمع الدولي بالنظر لوفائها الثابت بالتزاماتها

الجزائر - أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, بأن الدبلوماسية الجزائرية, بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, "تحظى اليوم, باحترام المجتمع الدولي بفضل خبرتها وسمعتها وصورتها المتألقة" وبالنظر ل"وفائها الثابت بالتزاماتها".

وفي ندوة نظمتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, إحياء للذكرى ال65 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية, قال السيد ربيقة بأن كل آراء ومواقف الدبلوماسية الجزائرية "تحظى اليوم, بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, وبفضل خبرتها وتجربتها الرصينة وسمعتها وصورتها المتألقة, باحترام المجتمع الدولي, بالنظر لوفائها الثابت بالتزاماتها, خارج إطار الظرفيات والمواقف المتهافتة, لاسيما في دعم القضايا العادلة في العالم, والمبادرة بمقاربات لحلحلة مختلف الأزمات والتسوية السلمية للنزاعات في محيطنا الإقليمي والدولي".

وأضاف بأن حركة التاريخ وتطور الأحداث, أثبتت مدى واقعية رؤية الجزائر لتلك الأحداث والأزمات, مشيرا إلى أن "الجزائر برصيدها النضالي والتزاما منها بقيم بيان أول نوفمبر 1954, تسعى دوما إلى إرساء مبادئ السلم وتكريس ثقافة الحوار من أجل عالم يسوده الأمن والتعايش لسائر شعوب المعمورة".

وبالنسبة لوزير المجاهدين فان هذه الذكرى "نحييها اليوم لنستخلص منها العبر ونستنهض الهمم لنواصل مسيرة التجديد الوطني", مبرزا أنه تنفيذا لمخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية, "نحرص على حماية الذاكرة الوطنية وتبليغ قيمها السامية وترسيخ مبادئها بغية بناء المستقبل".

وفي سياق متصل, ذكر السيد ربيقة أن الحكومة المؤقتة "كانت صوت بنات وأبناء الشعب الجزائري في العالم بما قامت به من أداء فعال على أكثر من صعيد في المحافل الدولية".

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 16:40
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

الدبلوماسية الجزائرية تحظى اليوم باحترام المجتمع الدولي بالنظر لوفائها الثابت بالتزاماتها
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 15:49     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.19

مجلس الأمة يشارك في ورشة عمل في أديس ابابا حول دور لجان المراجعة في الرقابة على مؤسسات…

23.09.19

طاقة شمسية: ضرورة بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق من أجل بلوغ الطموحات الوطنية

23.09.19

طاقة: مجموعة "تي أف تي" توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

23.09.19

الدخول المدرسي بجنوب البلاد: وضع عدة منشآت تربوية حيز الخدمة

23.09.19

اتصالات الجزائر تطلق المنصة الرقمية "معلم" للدعم المدرسي

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

الأكثــر قـراءة

23.09.18

نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة

23.09.18

منظمة الأمم المتحدة: الجزائر... صوت يجدر الانصات له

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.19

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره التركي

23.09.18

اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: التأكيد على ضرورة استثمار الفوائض المالية العربية…

23.09.18

البرازيل: المؤتمر الجهوي الثامن للحزب الاشتراكي يصادق على قرار يدعم الشعب الصحراوي وقضيته…