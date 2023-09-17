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وزير الاتصال يجتمع بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية

  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 19:02     الفئـة : الجـزائـر
وزير الاتصال يجتمع بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية

الجزائر - اجتمع وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, مساء اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية, بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة, الذين دعاهم إلى "ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي", حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير الاتصال و"بعد أن قدم تشخيصا دقيقا لوضعية الصحافة المكتوبة بالجزائر، دعا القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي لهذه الجرائد والصحف مؤكدا التنافس القوي الذي تشهده الصحافة الإلكترونية في الوقت الراهن".

وفي معرض حديثه عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه الصحافة المكتوبة اليوم، جدد السيد لعقاب تأكيده بأن "الدولة الجزائرية لها نية صادقة وجادة في وضع القطاع على السكة الصحيحة من خلال استكمال القوانين المنظمة للقطاع وكذا تنصيب المؤسسات المؤطرة له، على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومجلس أخلاقيات المهنة اللذين سيكون لهما دور مهم في تنظيم القطاع وتطويره", يضيف البيان.

كما شكل هذا اللقاء أيضا --يتابع نفس المصدر-- "فرصة للحديث عن الجوانب الفعلية التي من شأنها تقديم حلول عملية ناجعة لمشاكل الصحف والنهوض بالقطاع".

من جهتهم، "استحسن مسؤولو ومدراء الجرائد الوطنية هذا اللقاء، مثمنين مبادرة الوزير في الإصغاء لانشغالاتهم", مع "إبدائهم الحلول المقترحة التي من شأنها تقديم إضافة نوعية للقطاع، خاصة ما تعلق بإعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة والصحفيين، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل عن طريق تنظيم سوق الإشهار".

وفي ختام الاجتماع، جدد وزير الاتصال دعوته لكافة مسؤولي الجرائد الوطنية والفاعلين في القطاع إلى "تظافر جهود الجميع لإرساء أسس صحافة وطنية ومتزنة خدمة للمصالح العليا للبلاد".

كما حث, في السياق ذاته, مدراء الصحف الوطنية على "المشاركة الواسعة للصحفيين في الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف والتي تناولت هذه المرة ثلاثة مواضيع بغرض تمكين أكبر عدد من الصحفيين من المشاركة في ظل تنوع المواضيع المقترحة لهذه الطبعة", مثلما نقله بيان وزارة الاتصال.

آخر تعديل على الأحد, 17 سبتمبر 2023 19:05
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وزير الاتصال يجتمع بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية
  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 19:02     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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